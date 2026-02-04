Cruzeiro x Coritiba – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Cruzeiro x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance! apresenta os melhores palpites para Cruzeiro x Coritiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quinta-feira, 05 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo no SporTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Cruzeiro x Coritiba (05/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O cenário para uma partida mais contida em gols no confronto entre Cruzeiro e Coritiba se apresenta como uma opção consistente, especialmente pelo momento das equipes e pelo retrospecto do duelo.
O Cruzeiro vem enfrentando dificuldades na construção e conclusão das jogadas, tendo marcado apenas dois gols nos últimos quatro compromissos. Do outro lado, o Coritiba demonstra solidez defensiva, sofrendo apenas três gols nas últimas seis partidas, além de ter a maioria de seus jogos na temporada finalizados abaixo da linha de gols.
Somado a isso, o histórico recente do confronto aponta para partidas equilibradas e placares mais enxutos. Diante desse contexto, o palpite para não ultrapassar a marca de gols neste duelo ganha ainda mais força.
- Em todos os últimos seis jogos do Coritiba tivemos menos de 2,5 gols
- O Coritiba sofreu apenas três gols nos últimos seis jogos
- Em cinco dos últimos seis confrontos entre as equipes também tivemos menos de 2,5 gols
Outros palpites para Cruzeiro x Coritiba
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Cruzeiro e Coritiba apresentam, neste início de temporada, médias controladas de faltas e cartões, indicando maior disciplina em campo. Nas últimas dez partidas, as equipes registram médias de 1,6 e 1,9 cartões amarelos recebidos, respectivamente. Além disso, em seis dos sete jogos da Raposa em 2026, o total de cartões não ultrapassou a marca de 5,5 advertências. Alinhado a esse perfil disciplinado, o palpite para menos cartões no confronto surge como uma ótima opção.
Uma das principais esperanças da torcida cruzeirense para a retomada de uma sequência positiva é Kaio Jorge. Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2025, com 21 gols, o atacante tem potencial para voltar a brigar pela artilharia nesta temporada. Em média, Kaio Jorge finaliza 3,0 vezes por partida, sendo 1,4 delas no alvo, com taxa de conversão de 21%. Diante da necessidade do Cruzeiro buscar o resultado, o cenário favorece mais uma atuação decisiva do atacante, com bom volume de finalizações ao gol.
Por fim, o mercado de escanteios também aparece com valor. As partidas mais recentes da Raposa vêm registrando números elevados nesse quesito, muito em função da postura ofensiva adotada pela equipe ao longo dos jogos. Nas últimas dez partidas, o Cruzeiro registra média de 12,7 escanteios totais. Atuando em casa e precisando da vitória, a tendência é de pressão constante no campo ofensivo, reforçando o palpite para superar a linha de escanteios no confronto.
Análise e Forma dos Times
Cruzeiro - Momento e escalação
O início de temporada do Cruzeiro tem sido bem diferente das expectativas criadas após o ótimo desempenho em 2025. Sob o novo comando do técnico Tite, a equipe sofreu quatro derrotas nos primeiros sete jogos de 2026, cenário que já gera pressão sobre o trabalho do treinador. No compromisso mais recente, a Raposa conquistou uma vitória importante pelo Campeonato Mineiro, com gol nos acréscimos, encerrando uma sequência negativa de três derrotas consecutivas e tentando acalmar os ânimos.
Apesar da reação no estadual, a estreia no Campeonato Brasileiro foi dura: a derrota por 4 a 0 para o Botafogo representou o pior revés do clube desde 2013. Agora, o Cruzeiro recebe o Coritiba em Belo Horizonte com o objetivo de conquistar a primeira vitória na competição nacional.
Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; Fagner (William), João Marcelo, Fabrício Bruno e Kaiki; Gerson, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira e Keny Arroyo; Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Coritiba - Momento e escalação
Já o Coritiba vive um início de temporada de altos e baixos. Após um começo positivo, com duas vitórias nos primeiros quatro jogos, o Coxa passou por uma sequência de três partidas sem triunfos, o que fez a equipe terminar na segunda colocação do seu grupo no Campeonato Paranaense.
Nesse intervalo, o Coritiba estreou no Campeonato Brasileiro com derrota por 1 a 0 diante do RB Bragantino e ainda terá a baixa de Josué para o próximo compromisso, após expulsão na partida. Apesar disso, no último final de semana, a vitória sobre o Cianorte por 1 a 0 pelas quartas de final do estadual elevou a confiança do elenco, que chega motivado para buscar a primeira vitória no Brasileirão.
Provável escalação do Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago e Bruno Melo; Fernando Sobral, Sebastian Gomez e Willian Oliveira; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Joaquín Lavega. Técnico: Fernando Seabra.
Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro x Coritiba
O histórico recente entre Cruzeiro e Coritiba é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Cruzeiro x Coritiba
- 11/11/2023 - Coritiba 1 x 0 Cruzeiro - (Campeonato Brasileiro)
- 16/07/2023 - Cruzeiro 0 x 0 Coritiba - (Campeonato Brasileiro)
- 08/10/2021 - Coritiba 0 x 3 Cruzeiro - (Campeonato Brasileiro Série B)
- 06/07/2021 - Cruzeiro 0 x 0 Coritiba - (Campeonato Brasileiro Série B)
- 18/10/2017 - Coritiba 1 x 0 Cruzeiro - (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro x Coritiba
- Em todas as competições foram disputados 51 jogos entre as duas equipes, com 23 vitórias do Cruzeiro, 15 empates e 13 triunfos do Coritiba
- O Coritiba vem de seis partidas seguidas com menos de 2,5 gols
- O Cruzeiro marcou apenas dois gols nas últimas quatro partidas
- Em todos os jogos de 2026 do Cruzeiro tivemos menos de 5,5 cartões totais
- As últimas dez partidas da Raposa registraram média de 12,7 escanteios totais
Comparação de Odds para Cruzeiro x Coritiba
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa de Apostas
|Cruzeiro
|Empate
|Coritiba
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Cruzeiro x Coritiba
- Menos de 2,5 gols (1,72 na Betsson)
- Menos de 5,5 cartões (1,85 na Betsson)
- Kaio Jorge 2 ou mais chutes a gol (1,60 na Betano)
- Mais de 10,5 escanteios (1,90 na Br4bet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias