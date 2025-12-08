Abel falha ao antender pedido de Leila no Palmeiras em meio a processo de renovação

Abel Ferreira não conseguiu atender ao pedido da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ao encerrar sua primeira temporada sem títulos desde que assumiu o comando técnico do clube, no fim de 2020. Ao todo, o time somou derrotas nas finais do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores, além de terminar na segunda colocação do Brasileirão.

Esta, inclusive, marca a primeira temporada completa sem título do treinador e de sua comissão pelo Palmeiras. Apesar de não atingir o objetivo proposto e de ter colocado o cargo à disposição durante o ano, Abel possui conversas avançadas com a diretoria para renovação contratual, conforme revelou durante a preparação para a decisão continental diante do Flamengo, em Lima.

Abel Ferreira não revelou se irá assinar por uma temporada ou até o fim de 2027, data que marca o término do segundo mandato da presidente Leila Pereira. O novo acordo, no entanto, não terá multa rescisória, segundo apuração da reportagem.

- No mandato da Leila (Pereira) ela pediu um título por ano. Este ano não ganhamos nenhum e eu disse para ela: 'Leila, não ganhamos nenhum título'. Vocês viram, várias vezes, o que ela disse. Coloquei meu lugar à disposição da Leila, mas ela nunca duvidou, ela vê muito além dos resultados esportivos - explicou.

A expectativa é que o Palmeiras anuncie a renovação de Abel Ferreira nos próximos dias, já que o clube encerrou seus compromissos na temporada. Durante o ano, o treinador afirmou não precisar de "caneta no papel" para garantir seu comprometimento a longo prazo e disse, reiteradas vezes, que aguardaria o momento ideal para anunciar sua decisão final.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcus Wernner/UAI Foto/Gazeta Press)

Abel não vê terra arrasada no Palmeiras

Mesmo com três vices e um final de ano turbulento, Abel Ferreira avalia como positivo o rendimento do Palmeiras na temporada. Para ele, a equipe conseguiu competir na grande maioria dos torneios que disputou, justamente em um período de reformulação do elenco, com a chegada de 12 atletas à Academia de Futebol.

Mas as respostas dadas na coletiva de imprensa, após a vitória de virada sobre o Ceará por 3 a 1, mostram desconexão com a torcida, com a história do clube e, inclusive, com os resultados conquistados em 2025. Ao afirmar que "ninguém queria treinar o Palmeiras" quando aceitou deixar o PAOK, da Grécia, rumo ao futebol brasileiro, ele demonstra desconhecimento sobre a trajetória do maior campeão brasileiro - seja na corrida por títulos ou na função de comandante da instituição.