Fortaleza está escalado para visitar o Fluminense no Brasileirão
Leão enfrenta os cariocas neste sábado
O Fortaleza está escalado para o duelo deste sábado (16) com o Fluminense, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. Com mudanças em relação ao jogo passado, o técnico Renato Paiva buscará retomar o caminho das vitórias.
Na última rodada, o Tricolor do Pici sofreu uma derrota por 5 a 0 para o Botafogo, em casa. Na Libertadores, o time recebeu o Vélez Sarsfield-ARG e empatou em 0 a 0. O jogo de volta acontecerá nesta terça-feira (19) e a preparação terá início ainda no Rio de Janeiro (RJ).
O clube cearense busca pontuar para deixar a zona de rebaixamento da competição. Dessa forma, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Kervin Andrade; Yago Pikachu, Lucero e Herrera.
Do outro lado, o Fluminense de Renato Gaúcho está escalado com o seguinte time: Fábio; Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Serna, Germán Cano e Keno.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X FORTALEZA
20ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
⚽ ESCALAÇÕES
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Serna, Germán Cano e Keno. Técnico: Renato Gaúcho.
FORTALEZA: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Kervin Andrade; Yago Pikachu, Lucero e Herrera. Técnico: Renato Paiva.
