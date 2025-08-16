menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Fortaleza está escalado para visitar o Fluminense no Brasileirão

Leão enfrenta os cariocas neste sábado

Fortaleza enfrenta o Fluminense no Maracanã (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Fortaleza enfrenta o Fluminense no Maracanã (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 16/08/2025
15:07
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza está escalado para o duelo deste sábado (16) com o Fluminense, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. Com mudanças em relação ao jogo passado, o técnico Renato Paiva buscará retomar o caminho das vitórias.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Na última rodada, o Tricolor do Pici sofreu uma derrota por 5 a 0 para o Botafogo, em casa. Na Libertadores, o time recebeu o Vélez Sarsfield-ARG e empatou em 0 a 0. O jogo de volta acontecerá nesta terça-feira (19) e a preparação terá início ainda no Rio de Janeiro (RJ).

O clube cearense busca pontuar para deixar a zona de rebaixamento da competição. Dessa forma, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Kervin Andrade; Yago Pikachu, Lucero e Herrera.

Do outro lado, o Fluminense de Renato Gaúcho está escalado com o seguinte time: Fábio; Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Serna, Germán Cano e Keno.

➡️ Fluminense defende vantagem contra o Fortaleza em casa; leia

FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X FORTALEZA
20ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Serna, Germán Cano e Keno. Técnico: Renato Gaúcho.

FORTALEZA: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Kervin Andrade; Yago Pikachu, Lucero e Herrera. Técnico: Renato Paiva.

