Gol legal? Ex-árbitra analisa polêmica em Corinthians x Vasco

O Corinthians abriu 2 a 0 no primeiro tempo da partida contra o Vasco, deste sábado (5), na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O segundo gol do clube paulista, protagonizado por Memphis Depay, foi marcado por polêmica de arbitragem. A ex-árbitra, Nadine Basttos apontou na transmissão da Amazon Prime se houve erro do árbitro Anderson Daronco no lance.

Para a especialista não ocorreu uma infração no gol do atacante holândes. Na jogada, os jogadores do Vasco reclamaram de um toque na mão do meia Raniele, do Corinthians, no início do lance que originou o tento.

Ao analisar o caso, Nadine apontou que o braço do camisa 14 do Timão estava em posição natural, e por isso, a jogada não teve uma irregularidade. Ou seja, a interpretação do árbitro Anderson Daronco foi considerada acertiva pela especialista.

- Os jogadores do Vasco reclamaram porque a bola teria batido no braço do Raniele. Mas ele (Raniele), está com o braço para baixo, de forma natural, em momento algum ele broqueia a passagem da bola. Então, não seria inflação. O Anderson Daronco teve a interpretação correta. Pra mim, foi gol legal - analisou Nadine Bastos.

Corinthians e Vasco se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Corinthians x Vasco

O primeiro tempo do confronto entre as equipes, deste sábado (5), válido pela 2ª rodada do Brasileirão, foi marcado por um amplo domínio do clube paulista. Durante os 45 minutos, a equipe do Ramón Díaz aproveitou a superioridade para abrir dois gols de vantagem no placar.

Além do tento de Memphis Depay, aos 27 minutos, Yuri Alberto também balançou as redes durante o primeiro tempo do confronto. O gol do camisa 9 aconteceu aos 12 minutos, e contou com uma bela assistência de peito do companheiro holândes.