Entrada de Piton em Memphis gera preocupação na torcida do Corinthians

Memphis voltou a balançar as redes com a camisa do Corinthians após um mês. O jogador marcou o segundo gol do Timão contra o Vasco, neste sábado (5), na Neo Química Arena, após assistência de Yuri Alberto. A parceria já havia dado resultado no primeiro gol, quando o holandês foi garçom do centroavante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A dupla é bastante querida pela Fiel, e a boa atuação dos jogadores na primeira etapa de Corinthians e Vasco empolgou os torcedores. Poucos minutos antes do intervalo, Piton pisou no tornozelo de Memphis e Anderson Daronco não marcou falta.

O jogador ficou caído e precisou de atendimento médico. Nas redes sociais, a Fiel demonstrou preocupação.

Fim do jejum

Memphis não fazia um gol pelo Timão desde as quartas de final do Paulistão. No dia 2 de março, o Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena, com gol do holandês. Foram seis jogos de seca, o maior período do atleta sem balançar as redes pelo clube alvinegro.

continua após a publicidade

Nesse intervalo de tempo, Memphis marcou de pênalti no empate por 3 a 3 da Holanda contra a Espanha, nas quartas de final da Liga das Nações. A seleção do atacante acabou eliminada nas penalidades para a campeã da Eurocopa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depay precisou de atendimento médico após entrada de Piton no final do primeiro tempo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Busca pela primeira vitória

O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador, em sua estreia no Campeonato Brasileiro. O Timão busca a sua primeira vitória na competição contra o Vasco. Os cariocas venceram o Santos por 2 a 1, em São Januário, na primeira partida pela competição nacional.