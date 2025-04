Contra o Vasco, Memphis busca acabar com maior seca de gols pelo Corinthians

Memphis não marca pelo Corinthians há um mês, a maior seca de gols do jogador desde que chegou ao clube. A última vez que o atacante balançou as redes foi em 2 de março, na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Nesta temporada, o jogador marcou somente dois gols em 17 partidas. Por outro lado, Memphis se destaca como garçom e deu sete assistências no ano, sendo cinco delas na campanha que terminou com o título estadual.

O atacante chegou ao Timão em setembro do último ano. Ao todo, foram sete gols, todos eles no Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu nove partidas seguidas na reta final da competição e saiu da luta contra o rebaixamento à conquista de uma vaga na Pré-Libertadores.

Memphis não marca gols desde as quartas de final do Campeonato Paulista (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Em busca da reviravolta

Memphis quer voltar a gritar gol contra o Vasco, neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão busca a sua primeira vitória na atual edição da competição continental.

Com o desfalque de Garro, o responsável por tentar deixar Memphis na cara do gol será Igor Coronado. O meia armador foi escalado por Ramón Díaz no lugar de Romero, que vinha substituindo o argentino nas últimas rodadas do Brasileirão e Copa Sul-Americana.

O Corinthians entra em campo com: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Carillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto