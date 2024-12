Corinthians goleia Grêmio e alcança recorde no Campeonato Brasileiro

O Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo realizado neste domingo (8). Yuri Alberto, Charles e Memphis marcaram os gols do triunfo alvinegro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no sul do país.

continua após a publicidade

Recordes do Corinthians

Com o resultado, o Timão chegou à nona vitória consecutiva no Brasileirão e bateu o recorde de triunfos seguidos na era dos pontos corridos da competição, que se iniciou em 2003. O clube alvinegro igualou o feito de Atlético-MG, em 2021, e do Internacional, em 2020.

Yuri Alberto chegou a 15 gols no torneio e encerrou o ano como artilheiro do Brasileirão. Mais do que isso, o atacante também marcou pela 31ª vez no ano e se tornou o maior goleador do país na temporada.

continua após a publicidade

Despedida de Geromel

Geromel fez a sua última partida pelo Grêmio neste domingo (8). Em 11 temporadas, o zagueiro disputou 409 jogos e conquistou 12 títulos no Tricolor Gaúcho, incluindo Libertadores e Copa do Brasil. Com 39 anos, o jogador vai se aposentar.

Torcedores levaram máscaras do jogador e o homenagearam durante toda a partida. Pedro Geromel foi substituído aos 22 minutos, para a entrada de Pepê, e foi muito aplaudido pela torcida gremista em um momento emocionante.

continua após a publicidade

Corinthians venceu o Grêmio com gol de Yuri Alberto (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi bastante movimentada, com boas chances das duas equipes. Mesmo atuando como visitante, o Corinthians teve as melhores oportunidades na metade inicial do jogo. Aos 12 minutos, Memphis fez boa jogada, rolou para Yuri Alberto na área e o atacante chutou para fora.

O Grêmio reclamou de um pênalti aos 16 minutos. Soteldo fez boa jogada pela linha de fundo, entrou na área e foi calçado por Matheuzinho. A arbitragem não viu irregularidade no lance e mandou o jogo seguir.

Com superioridade na partida, o Timão chegou ao gol aos 45 minutos. Yuri Alberto foi derrubado por Geromel, que fazia seu jogo de despedida do Grêmio, e o árbitro assinalou pênalti. O centroavante marcou e fez o gol do Corinthians

O segundo tempo também foi de um jogo aberto. O Grêmio melhorou no duelo e teve mais chances de empatar o confronto. Logo no primeiro minuto, Braithwaite cabeceou e Hugo Souza fez boa defesa para manter a vantagem do Timão no placar. O goleiro teve grande atuação na etapa final.

O Corinthians buscava acionar Yuri Alberto mais vezes na partida para o atacante se isolar na artilharia. Aos 18 minutos, o atacante recebeu bom passe na área, finalizou na saída de Caíque, mas a bola passou por cima do travessão.

Os ânimos ficaram exaltados aos 33 minutos. Após falta de Villasanti em Garro, os jogadores dos dois times se estranharam. Na confusão, José Martínez, do Corinthians, e Dodi, do Grêmio, se empurraram, e o árbitro expulsou ambos.

Restando poucos minutos para o final do jogo, o Timão concretizou a vitória. Após boa troca de passes da equipe, Romero cruzou e Charles cabeceou para fazer o segundo gol. Nos acréscimos, Memphis aproveitou rebote em chute de Alex Santana e fechou o placar com um golaço de voleio.

O que vem por aí?

Em sétimo lugar, o Timão garantiu classificação para a próxima Libertadores. O clube alvinegro volta a jogar pelo Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, no dia 15 de janeiro.

O Grêmio volta a atuar pelo Campeonato Gaúcho. A data de estreia da competição estadual está marcada para o dia 22 de janeiro. Ainda não há a definição do adversário e nem do local da primeira partida do Tricolor Gaúcho na próxima temporada.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 x 3 CORINTHIANS

38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: domingo, 8 de dezembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Yuri Alberto (45'/1ºT), Charles (42'/2ºT) e Memphis (48'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Reinaldo (GRE); Hugo Souza (COR) e Carrillo (COR)

🟥 Cartão vermelho: José Martínez (COR) e Dodi (GRE).

ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Caíque; João Pedro, Pedro Geromel (Pepê), Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavón (Monsalve) e Soteldo; Diego Costa (Cristaldo) e Braithwaite

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Breno Bidon (Charles), Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro (Romero); Memphis e Yuri Alberto (Talles Magno).