Corinthians divulga escalação com mudanças para duelo contra o Grêmio

O Corinthians encara o Grêmio neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Garantido matematicamente para a próxima Libertadores, o clube alvinegro entra em campo sem nenhum objetivo a alcançar na tabela de classificação.

O Timão busca dois feitos simbólicos na competição. O primeiro é o recorde de vitórias consecutivas na era dos pontos corridos do Brasileirão. Com uma sequência de oito triunfos, o Corinthians precisa vencer o Grêmio para igualar as nove vitórias de Atlético-MG, em 2021, e Internacional, em 2020.

A partida também pode marcar uma conquista pessoal para Yuri Alberto. O atacante divide a artilharia do Brasileirão com Alerrando, do Vitória. Ambos marcaram 14 gols no Campeonato Brasileiro. O jogador precisa marcar contra o Grêmio para se se isolar na liderança.

Ramón Díaz terá três desfalques para o confronto deste domingo (8). O zagueiro Gustavo Henrique cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e está fora da partida. Fagner e Igor Coronado não viajaram para Porto Alegre e também são desfalques.

Com isso, o treinador argentino escalou o Timão com a força máxima que tem a disposição. O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Yuri Alberto busca a artilharia do Brasileirão neste domingo (8) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como vem o Grêmio?

O Tricolor Gaúcho precisa vencer para garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Na 12ª posição, com 45 pontos, o Grêmio entra em campo com: Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Soteldo e Pavón; Braithwaite e Diego Costa.

Anota aí

Na sétima colocação, com 53 pontos, o Corinthians está matematicamente classificado para a próxima Libertadores. A partida contra o Tricolor Gaúcho, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.