João Pedro e Cristaldo estão de volta ao time titular do Grêmio, que enfrenta o Bahia, neste domingo (25), às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles entram nos lugares de Ronald e Cristaldo.

Volante de origem, Ronald havia atuado improvisado na lateral direita no empate em 0 a 0 com o CSA, que culminou na eliminação gremista da Copa do Brasil, na última terça-feira (20). Além de estar recuperado de dores na canela esquerda, João Pedro renovou contrato com o Grêmio até final de 2027.

Já Cristaldo ingressa no time na vaga deixada por Monsalve, que sofreu lesão muscular na coxa no empate com o CSA. O camisa 10 volta a atuar depois de quatro jogos. No jogo pela Copa do Brasil, devido ao limite de estrangeiros, o meia argentino sequer foi relacionado.

Com a suspensão de Jemerson, por três cartões amarelos, o Grêmio novamente terá dupla de zagueiros canhotos, com Wagner Leonardo e Kannemann. A escalação gremista tem Tiago Volpi; João Pedro, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

Escalação do Bahia

O Bahia também está escalado por Rogério Ceni. O Tricolor de Aço terá Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramons Minco e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Michel Araújo, Cauly e Erick Pulga; Luciano Rodriguez.