Ceará busca marca histórica em partida contra o São Paulo; veja

Ceará e São Paulo duelam no próximo sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A bola rola na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília). Na partida, o Vovô terá a chance de igualar uma marca histórica.

O Alvinegro defenderá uma invencibilidade de 24 jogos atuando em seu estado, algo que vem desde agosto de 2024. Caso não perca para os paulistas, a equipe igualará seu recorde histórico no século XXI, que é de 25.

Ceará: detalhes da invencibilidade no estado

A sequência de 24 jogos sem derrotas em solo cearense teve início em agosto de 2024, quando o Vovô superou o Novorizontino por 1 a 0. O clube venceu os oito jogos em casa na reta final daquela Série B e, dessa forma, ganhou força para buscar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Ao todo, são 21 vitórias e três empates. A maior sequência no século atual ocorreu entre setembro de 2010 e março de 2011, com um total de 25 jogos. Caso a marca siga intacta diante do Tricolor, o duelo decisivo para estabelecer um novo recorde será contra o Vitória, pelo Brasileiro, no dia 3 de maio.

Ceará em partida contra o Vasco, na Arena Castelão, pelo Brasileiro (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Ceará x São Paulo: retrospecto favorável aos paulistas

No histórico do confronto deste sábado, o Tricolor possui um retrospecto favorável. As equipes já duelaram em 16 oportunidades com mando de campo do Ceará: são quatro vitórias do Vovô, seis do Tricolor e outros seis empates. Em gols, os cearenses têm 19 e os paulistas somam 25.

Considerando apenas a Série A do Campeonato Brasileiro, os times se encontraram em 12 ocasiões com mando alvinegro. O registro traz dois triunfos dos mandantes, quatro dos visitantes e seis igualdades.