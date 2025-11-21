Jornalista diz que Corinthians tem mais chances de ser campeão que o Palmeiras

Durante o programa "Arena SBT", o comentarista Mano avaliou que o Corinthians tem mais chances de conquistar o título da Copa do Brasil do que o rival Palmeiras de se sagrar campeão do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, o Timão depende apenas de si, enquanto o Verdão precisa torcer pelo tropeço do Flamengo.

Enquanto analisava as situações dos rivais paulistas, Mano destacou que os confrontos da Copa do Brasil estão bastante nivelados, mas o Corinthians depende apenas de si para garantir o título. Já o Palmeiras, precisa torcer contra o Flamengo nas últimas rodadas do Brasileirão.

- O Corinthians tem mais chances de ganhar a Copa do Brasil do que o Palmeiras de ser campeão brasileiro. O Corinthians só depende dele. O Corinthians contra Cruzeiro, Fluminense e Vasco é briga de bêbado no escuro, ninguém sabe o que vai acontecer, é tudo nivelado. Já o Palmeiras depende de tropeços do Flamengo - disse o comentarista Mano.

Entenda a situação de Corinthians e Palmeiras neste final de temporada

Apesar das oscilações no Campeonato Brasileiro, o Corinthians segue vivo na luta pelo título da Copa do Brasil. Nos próximos dias 10 e 14 de dezembro, a equipe comandada por Dorival Júnior define seu futuro na semifinal da competição contra o Cruzeiro. Caso avance, o Timão enfrenta o vencedor do clássico entre Vasco x Fluminense.

Já a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Palmeiras está acirrada. Atualmente, após 34 rodadas jogadas por ambos os times, o clube carioca lidera a tabela com 71 pontos (21 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, saldo de gols +47), enquanto o Palmeiras ocupa a vice-liderança com 69 pontos (21 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, saldo de gols +29).

Restando quatro rodadas para o fim do torneio, que termina em 7 de dezembro, os dois times já tiveram seus dois confrontos diretos. Ou seja, com a atual vantagem de dois pontos, o Flamengo depende só de si para erguer a taça, enquanto o Palmeiras precisa vencer seus jogos e torcer por tropeços do rival.

Além do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras disputam a final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima (Peru), o que pode influenciar o desgaste físico e o foco nas rodadas seguintes.