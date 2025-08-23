O Arsenal foi soberano na vitória por 5 a 0, contra o Leeds United, no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela Premier League. Um dos nomes mais criticados na goleada foi o do brasileiro Lucas Perri, ex-jogador do Botafogo. Na visão dos internautas, o goleiro deixou a desejar em finalizações que eram defensáveis.

Arsenal x Leeds - 2ª rodada da Premier League

Na primeira rodada, o Arsenal derrotou o Manchester United, por 1 a 0, com gol de Ricardo Calafiori, na principal arma ofensiva: a bola parada. Na segunda rodada da Premier League, o Arsenal reafirma a boa fase e vence com soberania.

5º gol: De pênalti, Gyokeres bate cruzado e desloca Lucas Perri. Goleiro para um lado, bola para o outro: gol.

4º gol: Gyokeres carrega a bola até a grande área e bate cruzado no canto direito do goleiro.

3º gol: Declan Rice cobra o escanteio, Jurrien Timber resvala de cabeça, a bola fica viva no bate-rebate e o neerlandês escora para o fundo da rede.

2º gol: Bukayo Saka domina em velocidade e bate forte na saída do goleiro Lucas Perri.

1º gol: Em cobrança de escanteio, Timber se desmarca, desvia de cabeça e empurra a bola no cantinho do gol!

A negociação por Lucas Perri

A negociação de Lucas Perri do Lyon para o Leeds United custou uma taxa fixa de 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões), além de outros 8 milhões de euros (R$ 52 milhões) em bônus e metas a serem alcançadas. Campeão da Championship, o Leeds retorna à primeira divisão inglesa após duas temporadas e começa a investir pesado para não passar sustos em 2025/26.