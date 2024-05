Botafogo vai à Conmebol prestar queixa após episódio envolvendo a torcida

Botafogo se classificou em segundo lugar com 10 pontos conquistados (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 00:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Botafogo que estavam presentes no Estádio Metropolitano, na Colômbia, foram retirados do estádio 15 minutos antes do término do confronto contra o Junior Barranquila, na Fase de Grupos da Libertadores, pela polícia local.

🗒️ CONFIRA A NOTA PUBLICADA PELO BOTAFOGO:

''O Botafogo vai relatar à CONMEBOL o tratamento imposto aos seus torcedores por parte da Polícia de Barranquilla, que os retirou do estádio cerca de 15 minutos antes do término da partida. O Clube aguarda providências e lamenta o desrespeito. O Botafogo agradece a cada um dos alvinegros que estiveram presentes na Colômbia'', diz o comunicado divulgado pelo Botafogo.

Junio Santos é o artilheiro do Botafogo na Libertadores 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Artur Jorge lamentou o ocorrido, em coletiva de imprensa.

''Fico desiludido pelo o que os torcedores passaram aqui na arquibancada e tiveram que abandonar o jogo faltando 15 minutos, quando era o momento que precisávamos deles. Foram exemplares hoje. Poderiam ter sido importantes para a parte final da partida'', disse o treinador.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo