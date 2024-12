Campeão da América, Botafogo inicia semana que pode dar título brasileiro

Nem bem passou a ressaca pelo título da Libertadores da América, e o Botafogo já inicia a semana que pode render outra conquista, a do Campeonato Brasileiro. E o título nacional pode vir já na quarta-feira, quando a equipe vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional pela 37ª rodada do Brasileirão.

Com a derrota do Inter por 3 a 2 nesse domingo para o Flamengo, no Maracanã, o Botafogo pode se sagrar campeão na quarta-feira até mesmo se não vencer os gaúchos. Isso porque o time carioca soma 73 pontos e agora só pode ser alcançado pelo Palmeiras, que tem três pontos a menos. Na quarta, os paulistas enfrentam o Cruzeiro, fora de casa. Assim, um eventual empate do Botafogo, somado a uma derrota do Palmeiras, definiria o campeonato.

Caso o Botafogo perca para o Internacional, a definição do título ficará para a última rodada, independentemente do resultado do Palmeiras. Nesse caso, a equipe paulista chegaria à 38ª rodada ainda com chances matemáticas de título. Botafogo e Palmeiras possuem o mesmo número de vitórias (21), que é o primeiro critério de desempate. E a diferença no saldo de gols, que é o segundo critério, é de apenas um — os cariocas têm 28 de saldo, ante 27 dos paulistas.

Botafogo pode igualar feito do Flamengo e do Santos e Pelé

Caso conquiste o título do Brasileirão, o Botafogo entrará numa seleta lista: a de clubes que conquistaram a principal competição nacional e a Libertadores no mesmo ano.

Atualmente, apenas o Santos de Pelé, bicampeão brasileiro em 1962 e 1963, e o Flamengo de 2019, liderado no ataque por Gabigol e no reservado pelo português Jorge Jesus, conseguiram a dobradinha numa mesma temporada.

