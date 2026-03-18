Athletico-PR x Cruzeiro tem gol relâmpago em menos de um minuto

Athletico-PR e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. Em um início movimentado, os donos da casa abriram o placar com menos de um minuto de jogo.

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Aos 55 segundos, William se enroscou com Luiz Gustavo na entrada da área e afastou mal a bola, que caiu nos pés de Mendoza. O atacante arriscou no canto direito e acertou um belo chute, sem chances para o goleiro Matheus Cunha.

Poucos minutos depois, o Furacão ampliou o placar na Arena da Baixada. Matheus Henrique e Viveros dividiram bola dentro da área e o atacante ficou no chão. O árbitro assinalou penalidade máxima batida pelo próprio camisa 9.

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Esta não é a primeira vez que um lance relâmpago acontece no duelo. No último encontro entre Athletico-PR e Cruzeiro, Rafa Silva registrou a expulsão mais rápida da história do Campeonato Brasileiro. O então jogador da Raposa acertou uma cotovelada em Kaique Rocha e recebeu cartão vermelho em três segundos de jogo.

Rafa Silva, atacante do Cruzeiro, foi expulso aos três segundos de jogo durante partida contra o Athletico-PR (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Athletico-PR x Cruzeiro

Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A situação do Cruzeiro no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.

A Raposa vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa. No momento, a diretoria celeste tem negociações em andamento com Artur Jorge.

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