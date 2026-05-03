Análise: Atlético une desempenho com resultado e ganha ânimo para 'voltar aos trilhos' na temporada
Galo mostrou bom futebol com atuação consistente e sólida
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Voltar aos trilhos é o objetivo do Atlético, e a grande vitória no clássico pode representar o início dessa retomada. O Galo venceu o rival Cruzeiro por 3 a 1 com uma atuação convincente, mostrando que tem potencial para recuperar a boa fase e se reencontrar na temporada.
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Desfalques e mudança no sistema
Com três desfalques de última hora por lesão, o zagueiro Vitor Hugo, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Cuello, o técnico Eduardo Domínguez foi obrigado a fazer mudanças na equipe e mudar o sistema defensivo.
O treinador optou por montar uma linha com três zagueiros. Ruan foi mantido, enquanto Lyanco ganhou oportunidade e Alonso voltou a atuar na zaga. No setor ofensivo, a principal surpresa foi a escalação de Alan Minda como titular, sendo a primeira vez que o equatoriano iniciou uma partida com a camisa alvinegra.
Atlético eficiente e organizado no primeiro tempo
O Atlético iniciou a partida com uma postura mais reativa, priorizando a defesa e conseguindo neutralizar as ações ofensivas do Cruzeiro. Na primeira chegada ao ataque, foi eficiente e abriu o placar em uma jogada bem trabalhada pelo setor ofensivo.
Lodi fez o cruzamento para a área, e a bola ficou viva na pequena área. Cassierra se antecipou ao goleiro e foi mais rápido que os zagueiros, conseguindo fazer o pivô e rolar para Alan Minda. O equatoriano finalizou com precisão e marcou o gol do Galo.
Após abrir o placar, o Atlético manteve a mesma organização e sintonia em campo. A equipe comandada por Eduardo Domínguez seguiu se defendendo em bloco baixo, com muita disciplina e inteligência para explorar as transições em velocidade.
Em uma dessas jogadas rápidas, Alan Minda invadiu a área e foi derrubado por Kaiki, resultando em pênalti. Maycon cobrou com precisão e ampliou a vantagem do Alvinegro.
Mesmo após os gols, o time manteve a consistência tática. Bem organizado, o Atlético sofreu pouco na defesa e conseguiu neutralizar com tranquilidade as investidas do Cruzeiro.
Segunda etapa para consolidar o grande jogo
A segunda etapa confirmou o que o Atlético já havia mostrado no primeiro tempo. Até a metade do período, a equipe manteve a mesma organização e unidade, controlando bem a partida.
Depois disso, o jogo ficou mais truncado, com muitas disputas, discussões e expulsões, o que elevou a tensão em campo. Ainda assim, o Atlético soube aproveitar o momento e marcou o terceiro gol.
Cassierra começa a mostrar a que veio com a camisa do Galo. O camisa 9 marcou mais uma vez em uma jogada típica de centroavante: recebeu o cruzamento no meio da defesa e cabeceou com firmeza para as redes. Com a saída de Hulk, o colombiano surge como uma nova esperança de gols para o Atlético.
Organização e efetividade foram as principais marcas do desempenho atleticano. A equipe, que vinha carente tanto de resultados quanto de boas atuações, conseguiu aliar os dois fatores, dando um possível pontapé inicial para uma virada de chave na temporada e a retomada do bom caminho.
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