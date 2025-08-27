Aproveitamento pós-Mundial coloca Flamengo e Palmeiras na rota do título do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro chegou à sua 21ª rodada com Flamengo e Palmeiras consolidando uma disputa particular pelo título, sustentada por um desempenho impressionante após a Copa do Mundo de Clubes. A vitória de ambos no encerramento da rodada reforçou a polarização no topo da tabela, deixando claro que, no momento, são as duas equipes que ditam o ritmo da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Flamengo lidera com 46 pontos, quatro a mais que o Palmeiras, que soma 42. A diferença, no entanto, pode se alterar, já que os rubro-negros têm um jogo a menos, enquanto os paulistas ainda contam com duas partidas em atraso. O Cruzeiro aparece logo atrás, com 41 pontos, mas já disputou 21 partidas, o que torna sua situação mais delicada diante da regularidade dos dois primeiros colocados.

— Jogadores determinantes estão em um grande momento, grande fase. Temos que aproveitar esse momento. Pelo que me falaram é a maior vitória da história dos pontos corridos. É motivo de orgulho. Depois da grande vitória contra o Inter em Porto Alegre, foi um esforço não só físico, mas mental para sair de um nível de euforia de ter eliminado eles lá e fazer o jogo que fizemos. Esse jogo mental fez com que o time entrasse dessa forma concentrado dentro do campo. Isso prova que os jogadores querem muito ser campeões, brigar até o final. Esse é o caminho — falou Filipe Luís após a goleada por 8 a 0 sobre o Vitória na última segunda-feira.

continua após a publicidade

CBF confirma adversários dos amistosos da Seleção em outubro

Os números recentes mostram por que Flamengo e Palmeiras se distanciaram dos concorrentes diretos. Desde o fim do Mundial de Clubes, o Palmeiras apresenta o melhor aproveitamento entre todos os times da Série A, com 83,3%. Foram 20 pontos conquistados em oito jogos, uma sequência que recolocou a equipe de Abel Ferreira na briga pela liderança.

— Vamos continuar a fazer nosso caminho, queremos resultados, ganhar sempre, mas o que sustenta o resultado é o processo — afirmou Abel Ferreira após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport.

continua após a publicidade

O Flamengo aparece logo atrás nesse recorte, com 81,4% de aproveitamento, fruto de 22 pontos somados em nove partidas. Esse desempenho não apenas consolidou a equipe de Tite na ponta da classificação geral, como também reforçou a confiança do elenco para administrar a vantagem nas próximas rodadas.

Os dois times vivem situações semelhantes fora do Brasileirão. Ambos foram eliminados da Copa do Brasil, mas seguem vivos na Libertadores, onde já garantiram vaga nas quartas de final.

O que mais chama a atenção é como os números do pós-Mundial se refletem diretamente na tabela atual. O aproveitamento superior a 80% de Flamengo e Palmeiras é comparável ao desempenho típico de campeões em edições recentes do Brasileirão, o que pavimenta o caminho de ambos para um sprint final de altíssimo nível. Enquanto isso, concorrentes como Cruzeiro, Bahia e São Paulo mantêm boas campanhas no mesmo período, mas não alcançam a mesma consistência. O Cruzeiro, por exemplo, tem 63% de aproveitamento no recorte, o que o mantém competitivo, mas ainda aquém da regularidade exigida para ameaçar os dois líderes.