O São Paulo havia encerrado sua busca de reforços após suprir as lacunas na zaga e na lateral-direita, trazendo Rafael Tolói e Maílton. Agora, com a lesão sofrida por André Silva no joelho, o Tricolor volta a ligar seu radar no mercado e está olhando para jogadores que possam substituir. Ainda não existem nomes definidos. O Lance! traz quatro possibilidades como sugestões - igual um olheiro.

Facundo Callejo

Atualmente no Cusco, time do Peru, Facundo Callejo tem apresentado ótimos números na temporada. Em 23 partidas, são 18 gols marcados. Aos 33 anos, o argentino consegue ocupar este papel de camisa 9.

O atleta tem contrato com a equipe peruano até 2027, mas poderia ser uma opção que chegaria como empréstimo.

Vincent Aboubakar

Sem clube, o jogador já entra nos moldes de contratação do São Paulo, tendo em vista que o time não pode fazer grandes investimentos financeiros. Nascido em Camarões, jogou no Porto, Besiktas e Al-Nassr. Na última temporada, estava no Hatayspor, da Turquia.

Quanto a suas características, consegue atuar como um típico camisa 9. Aos 33 anos, é destro e não tem histórico de lesões graves, algo que tem sido problema no ataque tricolor.

Carlão

Carlão, jogador da Ferroviária, entrou na mira do São Paulo no primeiro semestre. Um dos destaques da Série B, são oito gols com duas assistências em 23 jogos. Aos 33 anos, um dos maiores destaques é a bola áerea, muito condicionado pela sua altura: 1,86 m.

Na época, o Lance! apurou que o São Paulo não chegou a enviar uma proposta para a equipe.

Cryzan

Brasileiros e com 29 anos, Cryzan está atualmente no Shandong Taishan. Com um valor de mercado estimado em 4 milhões de euros, segundo dados do Transfermarkt, o jogador poderia ser uma boa opção de empréstimo para o São Paulo.

Na temporada, são oito gols em 20 jogos, além de quatro assistências.