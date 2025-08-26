São Paulo toma atitude no mercado após lesão de André Silva

O São Paulo havia encerrado sua busca de reforços após suprir as lacunas na zaga e na lateral-direita, trazendo Rafael Tolói e Maílton. Agora, com a lesão sofrida por André Silva no joelho, o Tricolor volta a ligar seu radar no mercado e está olhando para jogadores que possam substituir.

O jogador sofreu uma lesão ligamentar no joelho. Ainda não se sabe se André Silva terá que passar por procedimento cirúrgico ou não, mas o São Paulo tem conhecimento que agora vive outra lacuna. Sem prazo de retorno para o artilheiro, Ryan Francisco e Calleri, que também cumprem a função de centroavantes, sofreram rupturas no LCA e só voltam no final da temporada.

Desta forma, o São Paulo corre contra o tempo. O time enfrenta a LDU, de Quito, nos dias 18 e 25 de setembro, pelas quartas de final da Libertadores. A equipe ainda pode fazer mudanças nas listas de inscritos.

Ainda não existem nomes certos. O São Paulo entende da sua condição e deve seguir o mesmo esquema das contratações anteriores: alguém que chegue livre no mercado ou por empréstimo, além de ter uma folha salarial condizente com a realidade financeira do clube.

André Silva é artilheiro do São Paulo na temporada, com 14 gols em 43 partidas (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo pode improvisar Dinenno

O São Paulo pode encontrar uma opção caseira enquanto um reforço não chega. No caso, Juan Dinenno. O jogador chegou como reforço pouco antes de Hernán Crespo assumir e não tem ganhado tanto espaço. Até um reforço ser encontrado, pode ser uma das opções para cumprir esta função.

Com perfil de jogador de área, Dinenno se destaca especialmente pelo jogo aéreo, muito por conta da sua estatura e bom posicionamento em bolas alçadas. Inclusive, foi contratado para ser substituto de Calleri.