Luxemburgo surpreende ao apontar título mais importante da carreira

Com mais de 40 títulos somando as carreiras de jogador e treinador, Vanderlei Luxemburgo foi questionado se consegue lembrar de todos os títulos que conquistou. Durante entrevista que vai ao ar noite no SBT, no programa de entrevistas "The Noite", o Professor abriu o coração e surpreendeu ao indicar o título mais marcante da sua carreira.

- Todos são importantes, né? Mas o do Bragantino foi o mais importante. O Bragantino saía com 80% para perder e 20% para ganhar. Quando você ganha um título no Bragantino, é porque o trabalho foi muito bem feito. Foi importante para consolidar meu nome como projeto e trabalho - destacou a passagem pelo Bragantino como divisor de águas.

Entre as decisões marcantes, o ex-técnico relembra quando desconvocou Edílson Capetinha após uma confusão em campo e chamou Ronaldinho Gaúcho para a Seleção Brasileira.

- Era uma decisão pensando no trabalho e no grupo. Daquele dia para frente, eu não tive mais discussão - comenta.

Luxemburgo é o convidado especial do "The Noite"

Nesta segunda (2), Vanderlei Luxemburgo será o convidado do "The Noite", programa de entrevistas conduzido por Danilo Gentille. O bate-papo que vai ao ar logo após a estreia do Galvão F.C, reúne debates sobre futebol e Seleção Brasileira, o combo perfeito para um especialista como o "Profexô".

Representante da era do chamado "futebol raiz", o técnico conversa com Danilo Gentili sobre sua trajetória, filosofia de trabalho e os bastidores das principais decisões da carreira.

Sua experiência com a Seleção Brasileira coloca a Amelinha como um dos pontos centrais da entrevista. O ex-técnico analisa o cenário atual do futebol brasileiro e compara com as gerações que se consagraram campeãs do mundo.

