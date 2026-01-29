Vojvoda fala sobre expectativa pela chegada de Rony ao Santos

O Santos está perto de anunciar a contratação do atacante Rony, que deve se apresentar no CT Rei Pelé nesta quinta-feira (29), após a derrota por 4 a 2 para a Chapecoense, na estreia do Campeonato Brasileiro.

O jogador se despediu do Atlético-MG nas redes sociais, agradeceu o apoio da torcida e destacou que gostaria de ter ajudado mais o clube de Belo Horizonte. Na última temporada, Rony conquistou o Campeonato Mineiro.

Rony vai assinar contrato de três anos com o Santos. (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

Rony será o terceiro reforço do Santos na temporada, após o clube anunciar anteriormente os empréstimos de Gabriel Barbosa e Gabriel Menino.

Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou a chegada do atacante e comentou a expectativa de contar com o jogador no elenco santista.

— É um atleta que atua por toda a frente de ataque, em diferentes posições, e isso é importante. É experiente, vencedor de títulos e mantém a mesma fome por conquistas. Precisamos desse perfil. Ele vem para somar, assim como todos os jogadores do elenco - explicou o treinador.

Rony pelo Atlético

Rony chegou ao Atlético em fevereiro de 2025 em uma contratação de alto investimento e cercada de grandes expectativas. O clube mineiro desembolsou cerca de R$ 38 milhões ao Palmeiras para trazer o atacante para Belo Horizonte.

Com a camisa alvinegra, o jogador disputou 65 partidas, marcou 14 gols e distribuiu seis assistências.

Apesar dos números, Rony não conquistou a confiança da torcida atleticana e acabou se tornando um dos jogadores mais criticados do elenco. Isso se deu principalmente a dois fatores: a grande quantidade de gols desperdiçados e um episódio ocorrido em julho de 2025, quando o atacante acionou a Justiça contra o Atlético pedindo a rescisão de contrato, alegando atrasos salariais. O caso desgastou a relação com o clube e deixou sua passagem marcada por controvérsias.