Web reage ao golaços de laterais do Botafogo na goleada sobre o Inter

O Botafogo vai goleando o Internacional por 4 a 0, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão. Os golaços de Cuiabano e Alex Telles tem sido os destaques da partida até agora a torcida do Alvinegro tem elogiado muito sua atuação dos laterais na web.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O lateral-esquerdo de oficio tem sido escalado mais avançado pelo técnico Renato Paiva e tem agradado muito a torcida. No meio de semana, ele marcou o gol decisivo, que sacramentou a vitória da equipe sobre o Carabobo, da Venezuela, pela Libertadores.

Na noite deste domingo, o camisa 66 acertou um belo chute de fora da área para marcar o terceiro do Alvinegro. Na ocasião, Cuiabano recebeu um lançamento de Marlon Freitas. Ele dominou e acertou um chute de rara felicidade de fora da área.

continua após a publicidade

Logo na sequência, foi a vez do lateral-esquerdo transformar a vitória em goleada. Dessa vez, ele recebeu de Artur e arriscou para acertar o ângulo de Anthoni.

Os dois golaços não passaram despercebidos pela torcida, que elogiou muito os dois laterais na web. Além disso, os internautas fizeram questão de relembrar que tanto Cuiabano e Alex Telles passaram pela base do Grêmio, maior rival do Inter.

continua após a publicidade

Reações na web

Como está sendo a goleada do Botafogo?

Na primeira etapa, a equipe comandada por Renato Paiva soube ser superior e saiu na frente logo no começo. Após Igor Jesus ser lançado, cortar a marcação, tocar para Jeffinho, que devolveu para o camisa 99 bater no cantinho e abrir o placar. No final da etapa inicial, Artur foi lançado por Marlon Freitas e acertou um belo chute.

No segundo tempo, o Botafogo seguiu dominando a partida e viu Cuiabano marcar o terceiro em golaço de fora da área. Alguns minutos depois, Alex Telles acertou um chute de rara felicidade para transformar o placar em goleada.