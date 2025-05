Com Santi Rodriguez no banco, a escalação do Botafogo está confirmada para enfrentar o Internacional, neste domingo (11) a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. As duas equipes vêm de derrota na última rodada e buscam recuperação.

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

O Botafogo já tinha quatro desfalques certos: o zagueiro Alexander Barboza, os meias Matheus Martins e Savarino, e o atacante Mastriani estão entregues aos médicos. Havia a expectativa do retorno do uruguaio Santi Rodríguez, que não atua há um mês. Mas Renato Paiva optou por deixá-lo no banco.

Assim, a escalação do Botafogo para o jogo com o Inter tem John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Cuiabano; Jeffinho, Igor Jesus e Artur.

Com apenas 8 pontos em sete jogos no Brasileirão, o Botafogo vai para o jogo na incômodo 16ª colocação, a apenas um ponto da zona de rebaixamento. O time, contudo, não tem risco de encerrar rodada no Z-4 porque Vasco e Juventude, que vêm logo abaixo, já jogaram neste final de semana.

Escalação do Inter para enfrentar o Botafogo também definida

Fazendo campanha apenas regular no Brasileirão, o Internacional terá time misto para o jogo desta noite. Além de desfalques por lesão, casos de Enner Valencia e Rafael Borré, o técnico Roger Machado decidiu poupar alguns jogadores de olho na partida com o Nacional (URU) na próxima quinta-feira (15) pela Libertadores.

O time gaúcho vai a campo com Anthoni; Braian Aguirre, Victor Gabriel, Rogel e Ramon; Ronaldo, Diego Rosa, Thiago Maia e Bruno Tabata; Wesley e Lucca.

A arbitragem do jogo é de Matheus Delgado Candancan (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE). Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) ficará responsável pelo VAR.