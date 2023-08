Com uma atuação espetacular de Lucas Perri, o líder Botafogo segurou um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão, na noite deste domingo, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro do Glorioso foi o grande destaque da partida e conteve a pressão dos donos da casa, principalmente nos minutos finais de jogo. Veja os melhores momentos do jogo no player acima.