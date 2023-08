Um dos principais jogadores do Botafogo no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, neste domingo (6), o goleiro Lucas Perri valorzou o fato da equipe sair do Mineirão com um ponto arrancado. Ainda no gramado, o camisa 12 destacou o fato dos alvinegros terem de se superar em um jogo desafiador.