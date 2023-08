Houve muita expectativa para poucas emoções . Lucas Silva abria caminho para William e Matheus Pereira tentassem jogadas. Porém, a bola não chegava com precisão para Gilberto concluir. Do outro lado, o Botafogo via Cuesta e Adryelson se desdobrarem para frear o ímpeto adversário. Com Eduardo muito bem marcado, os alvinegros não encontravam alternativas para desenvolver jogadas e viam Victor Sá e Júnior Santos serem facilmente marcadas. Nos últimos minutos, o líder do Brasileirão se deparou com uma preocupação. Após dividida com Neris, Tiquinho Soares desabou no gramado se queixando de dores no joelho esquerdo. O Alvinegro informou que o camisa 9 sofreu uma entorse na região.