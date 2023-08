A notícia ruim do empate entre Botafogo e Cruzeiro foi a lesão de Tiquinho Soares. O artilheiro do Campeonato Brasileiro foi substituído no final da primeira etapa e teve uma entorse no joelho esquerdo detectada. Com 44 pontos, o Alvinegro é líder e está 12 pontos à frente do segundo colocado, o Flamengo.