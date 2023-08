CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> Chuva de oportunidades perdidas. O Botafogo teve ao menos três chances claríssimas para abrir o placar. Duas delas foram com Lucas Fernandes e Victor Sá, que perderam gols inacreditáveis.

> !CENAS FORTES! O lateral-esquerdo do Defensa y Justicia, Soto, caiu no campo sangrando bastante depois de um lance com Tchê Tchê.

> !VARGONHA! A partida ficou paralisada por cinco minutos para a análise do lance. Ao final, Tchê Tchê não foi expulso.

> Enfim o gol. Gabriel Pires, que voltou a entrar em campo após três meses lesionado, garantiu a vitória do Botafogo.

> Aí não goleirão. Gatito Fernández espalma a bola para o meio da área e cede o gol de empate.