O Botafogo empatou em 1 a 1 com o Patronato-ARG, na noite desta quarta-feira, e avançou para as oitavas de final da Sul-Americana. Em partida que marcou a estreia do técnico Bruno Lage pelo Glorioso, Luis Henrique abriu o placar para o Alvinegro, mas Arce deixou tudo igual no Estádio Nilton Santos. Veja os melhores momentos no vídeo acima!