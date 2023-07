Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, só que pelos playoffs Copa Sul-Americana. O Alvinegro terá pela frente o Patronato, da Argentina, às 19 horas, no Estádio Nilton Santos. Na ida, os cariocas venceram por 2 a 0 e abriram uma boa vantagem para o confronto da volta, podendo até perder por um gol de diferença para avançar na competição. Algo que tem sido muito incomum para o Glorioso nesta temporada.



Além de ter sofrido somente sete derrotas no ano, o Botafogo tem a defesa com a menor média de gols sofridos em 2023 entre todos os times da Série A. São apenas 27 bolas na rede em 43 jogos disputados, uma média de apenas 0,63 por partida. O São Paulo aparece em segundo no ranking tendo sofrido 0,70 tentos por confronto até agora. Das 20 equipes presentes na primeira divisão, 12 possuem uma média inferior a um ol sofrido por jogo.



Na outra ponta da lista quem aparece é o América Mineiro. Lanterna do Brasileirão, o Coelho vem sofrendo uma média de 1,50 gol por duelo nesta temporada. O Coritiba, que também figura na zona de rebaixamento da Série A neste momento, vem logo na sequência, com uma média de 1,38 gol sofrido por partida em 2023. Confira o ranking completo:



MÉDIA DE GOLS SOFRIDOS EM 2023



1º - Botafogo - 0,63

2º - São Paulo - 0,70

3º - Fluminense - 0,78

4º - Palmeiras - 0,82

Cuiabá - 0,82

6º - Atlético-MG - 0,83

Fortaleza - 0,83

8º - Cruzeiro - 0,86

9º - Grêmio - 0,89

10º - Athletico-PR - 0,91

11º - Red Bull Bragantino - 0,92

12º - Goiás - 0,98

13º - Internacional - 1,00

14º - Corinthians - 1,02

15º - Flamengo - 1,09

16º - Santos - 1,18

17º - Vasco - 1,21

18º - Bahia - 1,25

19º - Coritiba - 1,38

20º - América-MG - 1,50