A estreia foi longe do que o técnico Bruno Lage esperava. O Botafogo chegou a abrir o placar com gol de Luis Henrique. Porém, aos poucos, foi tropeçando em erros e em um certo relaxamento e viu Arce igualar em 1 a 1 o jogo com o Patronato, da Argentina, no Nilton Santos. Mesmo assim, os botafoguenses levaram a melhor e se classificaram para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.