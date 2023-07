O Botafogo empatou com o Patronato, em 1 a 1, no Nilton Santos, e está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, já que venceu na Argentina por 2 a 0. A partida marcou a estreia do técnico Bruno Lage, que não escalou força máxima em campo. Dos titulares, Luis Henrique marcou o gol foi quem teve maior destaque. Confira as notas dos jogadores do Glorioso.