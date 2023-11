Ao saírem do vestiário, os jogadores do Botafogo embarcaram direto no ônibus do clube. O Alvinegro viaja para Atibaia, onde vai se preparar para enfrentar o Bragantino no domingo (12). A exceção ficou por conta dos atacantes Diego Costa e Júnior Santos. Ambos balançaram a rede na noite desta quinta-feira (9).