Com o resultado, o Botafogo ganhou mais um concorrente na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, o Grêmio igualou os 59 pontos e número de vitórias na competição.



- Agora o Grêmio é mais um na briga pelo título. O vestiário todos sentiram o jogo. Muito em razão de situações do jogo. Foi o que eu conversei antes do jogo. Cometamos ao final do jogo do Vasco em sermos competitivos. Faltou a maturidade muitas vezes - pontuou o técnico do Botafogo. E comentou a estratégia para parar Luis Suárez, que foi ineficaz:



- A gente estuda o adversário e fala sobre os perigos do adversário. Ele estava em pauta para ter uma atenção. É um jogador de alto nível e tinha uma questão de marcação dobrada nele.