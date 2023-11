Os torcedores do Botafogo perderam a paciência e começaram uma grande confusão após a virada sofrida perante o Grêmio, por 4 a 3, em São Januário. Alguns botafoguenses foram até um dos portões que dão acesso ao gramado da Colina Histórica e começaram a jogar objetos na segurança do estádio. A Polícia Militar chegou para apartar. Confira no player acima.