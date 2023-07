Autor do segundo gol da vitória do Botafogo, sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, Di Placido desencantou com a camisa alvinegra. O argentino fez um golaço, o primeiro dele pelo Glorioso, e entrou para a história do Nilton Santos, já que foi o 700º do time no estádio. Com o filho no colo, o jogador destacou a campanha da equipe, afirmando que o segredo do sucesso é a união do elenco, que para ele é uma verdadeira família.