Não foi dessa vez! O Bragantino se uniu aos outros 12 times que não conseguiram vencer o Botafogo no primeiro turno do Brasileirão. O Alvinegro superou o adversário por 2 a 0, no Nilton Santos, pela 15ª rodada, e se isolou ainda mais na liderança do torneio - com 39 pontos somados.