O Botafogo venceu o Bragantino por 2 a 0 neste sábado (15), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Eduardo e Di Plácido foram os autores dos gols do Glorioso, que teve grande atuação coletiva. Com este resultado, o Botafogo alcança os 39 pontos na tabela de classificação e segue mais líder do que nunca no campeonato. Veja as notas do Lance!.