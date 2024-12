Na tarde deste domingo (8), o Botafogo recebe o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 38 rodada do Brasileirão. Em caso de vitória, empate, ou de um tropeço do Palmeiras, o Alvinegro se tornará tricampeão brasileiro, com uma campanha incrível em 2024. Veja os recordes que o Glorioso pode quebrar após o apito final.

Recordes que podem ser quebrados

- Recorde de público no Nilton Santos - 43.810 torcedores

- Maior sequência invicta do Brasileirão de pontos corridos (16 jogos - junto com o Inter), atualmente o Botafogo está com 15.

- Maior sequência invicta de um campeão do Brasileirão, na era de pontos corridos (16 jogos), no momento, o Botafogo soma 15 partidas sem perder.

A lista de recordes não para por aí. Durante a temporada, o Glorioso deixou para trás algumas marcas importantes; venda de camisas, números de sócios, aproveitamento contra rivais cariocas, público em final única de Libertadores, primeiro time a marcar em todos os jogos do primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos, maiores contratações do futebol brasileiro (Luiz Henrique e Almada) e melhor campanha como visitante da história do clube.

Após o Brasileirão, o Botafogo terá um compromisso, pela segunda rodada da Copa Intercontinental. O Glorioso encara o Pachuca, do México, na quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, construído para sediar a Copa do Mundo 2022, no Catar.

