Veja na íntegra a coletiva de Renato Paiva, técnico do Botafogo

O Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino neste sábado (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e deu fim à invencibilidade de 18 jogos na competição, que vinha desde a edição de 2024. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Renato Paiva escancarou sua insatisfação.

Uma das principais cobranças de Renato Paiva foi em cima do único gol do jogo, marcado pelo Massa Bruta logo aos quatro minutos. Nele, Alex Telles erra duas vezes: primeiro ao ceder o escanteio, e depois ao ser driblado sem dar dificuldade ao jovem John John, que deu assistência a Eduardo Sasha.

Com o resultado, o Glorioso segue com quatro pontos na tabela de classificação e volta a campo na próxima quarta-feira (16), no Nilton Santos, contra o São Paulo, às 18h30 (de Brasília). O Bragantino, por sua vez, tem a mesma pontuação e também jogará na quarta, às 19h, contra o Sport, fora de casa.

✅ FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 1 x 0 Botafogo

3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de abril de 2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

🥅 Gols: Eduardo Sasha 4'/1ºT (1x0);

Cartões: John John e Cleiton (RBB); Marlon Freitas e Gregore (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Eduardo), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Guilherme Lopes) e John John; Lucas Barbosa (Vinicinho), Mosquera e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Técnico: Fernando Seabra.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Mastriani) e Patrick de Paula (Matheus Martins); Savarino, Artur (Santi Rodríguez) e Igor Jesus.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

4️⃣ Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)