Igor Jesus critica atuação do Botafogo e defende Renato Paiva

A atuação do Botafogo na tarde deste sábado (12) passou longe do esperado e foi alvo de críticas por parte de um dos grandes astros. Após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no Nabi Abi Chedid, o atacante Igor Jesus afirmou que a equipe não conseguiu performar em cima dos pedidos do técnico Renato Paiva, que, da beira do gramado, mostrou irritação.

- É normal o treinador ficar revoltado. No primeiro tempo, nós não estávamos fazendo o que ele nos pediu. Agora é trabalhar para que possamos trabalhar essa bola mais rápido, encaixar o jogo que tínhamos que fazer. Temos que ver o que erramos e fazer melhor no próximo jogo - disse Igor, após a partida, em entrevista ao "Premiere".

O Botafogo teve poucas chances claras e levou perigo em duas oportunidades, ambas com Igor Jesus. No início do trabalho de Paiva, é destaque como o Glorioso perdeu qualidade em finalização, o que vem prejudicando nos resultados e cenários dos confrontos.

Renato Paiva conheceu sua segunda derrota no comando do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

- Eu tive duas oportunidades ali, uma acabou batendo na trave e outra o goleiro acabou fazendo uma boa defesa. Acho que isso é normal, tem dia que as coisas não vão dar certo. É continuar trabalhando para que eu possa aperfeiçoar cada vez mais - finalizou Igor.

O tropeço pela terceira rodada do Brasileirão pôs fim à sequência de 18 jogos de invencibilidade na competição. A última derrota havia sido no dia 11 de agosto de 2024, para o Juventude, na 22ª rodada da edição passada.

Com o resultado, o Glorioso segue com quatro pontos na tabela de classificação e volta a campo na próxima quarta-feira (16), no Nilton Santos, contra o São Paulo, às 18h30 (de Brasília).