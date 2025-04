Paiva se irrita com gol sofrido pelo Botafogo: ‘Inaceitável’

Renato Paiva não poupou palavras após a derrota do Botafogo para o Red Bull Bragantino, neste sábado (12), no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o técnico português criticou a atuação da equipe fora de casa e classificou o gol sofrido logo aos quatro minutos de jogo como "inaceitável".

O treinador cobrou o Alvinegro uma postura mais agressiva e segura para reagir de imediato na competição. O Botafogo volta a campo na quarta-feira (16), contra o São Paulo, no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília).

- Um jogo muito mal conseguido da nossa parte. Acho que os erros técnicos são claramente definidos para a nossa exibição. Nos momentos chaves para ganhar controle erramos. Em termos coletivos, o Red Bull bloqueou nossa fase de construção, nós conseguimos sair algumas vezes, mas depois não conseguimos mais sequência, o que foi outro erro técnico. Em muitas das vezes que o Red Bull estava em inferioridade numérica lá atrás e nós podemos jogar um pouquinho mais longo - iniciou Paiva.

Botafogo de Renato Paiva volta a campo contra o São Paulo, no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

- Esse é o entendimento do jogo que ainda estamos trabalhando. Não é sempre jogar curto, às vezes tem que jogar longo. O jogo, principalmente no primeiro tempo, é um espelho do gol que sofremos. O gol que sofremos é inaceitável. Nós não podemos ter a passividade que tivemos para defender - completou.

Ainda que as substituições no segundo tempo - como entradas de Cuiabano e Matheus Martins - tenham melhorado o Botafogo, o Bragantino foi responsável taticamente e pouco sofreu. O Glorioso acumulou erros técnicos, como de passes curtos e domínios, e se atrapalhou sozinho no terço final.

- O adversário ficou defendendo o resultado, talvez estivéssemos com algum cansaço, mas isso não pode ser desculpa. Corrigimos algumas coisas no segundo tempo, mas conseguiram somando os erros técnicos. Tiveram algumas jogadas que não somamos quatro passes. Fomos atrás dos resultados, não geramos oportunidades... Cabe ao adversário ficar em vantagem muito cedo e isso acaba dando muito do que foi a partida. Temos que reagir quarta-feira - destacou o português.