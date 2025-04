Torcedores do Botafogo perdem a paciência com titular: ‘Escalado por nome’

O Botafogo saiu perdendo de 1 a 0 contra o Bragantino no primeiro tempo da partida válida pela terceira rodada do Brasileirão. Irritados com o gol sofrido, os torcedores protestaram contra a escalação de Alex Telles no time titular. O lateral esquerdo foi driblado no lance do gol do Red Bull Bragantino.

Veja os comentários de torcedores do Botafogo sobre Alext Telles:

O gol que o Botafogo sofreu saiu de um escanteio cedido por Alex Telles. A batida gerou uma jogada ensaida, que terminou com o gol do Bragantino. No lance, Telles é driblado por Jhon Jhon, que deu a assistência que abriu o placar do confronto.

Em relação ao último duelo, na vitória sobre o Carabobo (VEN), pela Libertadores, três alterações na equipe titular. Vitinho reassume a vaga na lateral direita, Patrick de Paula jogará centralizado no lugar de Santi Rodríguez - com isso, Savarino deve jogar pela esquerda - e Igor Jesus no comando de ataque no lugar de Mastriani.

Com isso, o Botafogo foi escalado com: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Savarino, Artur e Igor Jesus.

Botafogo liga alerta com grupo embolado na Libertadores

Do outro lado, precisando dar uma resposta após dois tropeços, o Bragantino, comandado por Fernando Seabra, foi a campo com: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e John John; Lucas Barbosa, Mosquera e Sasha.

O Alvinegro vem de dois triunfos consecutivos, contanto também a vitória sobre o Juventude, no Nilton Santos, e vai em busca da manutenção da invencibilidade na competição. Na estreia, empate sem gols fora de casa com o forte Palmeiras, um dos candidatos ao título da edição de 2025.