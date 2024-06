(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







06/06/2024

Dono da SAF do Botafogo, John Textor tenta provar que houve manipulação de resultados no Brasileirão 2023. O norte-americano disse à polícia que a anulação do gol do Vasco sobre o Palmeiras o deixou com dúvidas.

Um relatório da Good Game alega que houve um erro na linha para apontar impedimento e anular um gol do Vasco. No entanto, na época, a comissão de arbitragem da CBF afirmou que foi correta a decisão da arbitragem naquele jogo.

Outro ponto em que Textor cita é em relação à goleada por 5 a 0 aplicada pelo Palmeiras sobre o São Paulo. De acordo com o relatório da empresa, no qual o 'UOL' teve acesso, houve comportamento anormal de jogadores tricolores, e cita "falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa".

Textor acredita na manipulação de resultados com base nesse aspecto comportamental de atletas no qual analista da Good Game afirma existir. O material seria feito com ajuda de inteligência artificial. Segundo ele, o Palmeiras teria sido beneficiado no último Brasileirão, campeonato que o time paulista foi campeão.

Um trecho do relatório da Good Game diz que "a conclusão, baseada na análise de um vídeo de 1h40, indica, em relação à manipulação de placar, que a partida entre Palmeiras e São Paulo foi manipulada. A manipulação poderia estar ligada com resultado esportivo e/ou apostas esportivas da seguinte forma: derrota do São Paulo, derrota do São Paulo com uma diferença de gols. Pelo menos cinco jogadores do São Paulo estão envolvidos".

Tanto a diretoria do Palmeiras quanto a do São Paulo rebateram publicamente as acusações de Textor, que mandou o material para a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas do Senado.

Na última terça-feira (5), o norte-americano publicou um vídeo em suas redes sociais para justificar o seu argumento de manipulação no jogo entre Botafogo x Palmeiras. Nele, o empresário argumenta que a expulsão do zagueiro Adryelson foi um erro da equipe do VAR comandada por Rafael Traci. O polêmico lance deu ao Verdão uma vantagem numérica que teria contribuído para a virada da partida, segundo Textor.

A exposição do vídeo por parte de John Textor acontece no dia em que Leila Pereira detonou o empresário na CPI sobre manipulação de resultados, que ocorreu em Brasília. A mandatária do Verdão também disse que o dono do Botafogo não tinha provas.

