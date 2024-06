Textor ‘rebate’ Leila Pereira e usa vídeo como ‘prova’ de manipulação em Botafogo x Palmeiras

Briga nos bastidores entre John Textor e Leila Pereira ganha mais um capítulo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 21:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono do Botafogo, John Textor publicou um vídeo em suas redes sociais para justificar o seu argumento de manipulação de resultados no Brasileirão 2023. O norte-americano reafirmou que o confronto com o Palmeiras foi forjado.

O empresário argumenta que a expulsão do zagueiro Adryelson foi um erro da equipe do VAR comandada por Rafael Traci. O polêmico lance deu ao Verdão uma vantagem numérica que teria contribuído para a virada da partida, segundo o mandatário.

No vídeo, Traci considerou que Breno Lopes teria uma condição clara de gol ao passar pelo defensor do Botafogo. No entanto, Textor rebateu o árbitro e afirmou que a jogada não apresenta todos os elementos necessários para que a afirmação fosse verdadeira.

Além disso, o norte-americano disse que a equipe do VAR ocultou propositalmente uma imagem em que Adryelson chuta a bola e depois tem o choque com o atacante do Palmeiras. Essas cenas não foram apresentadas a Bráulio da Silva Machado, árbitro do jogo.

A exposição do vídeo por parte de John Textor acontece no dia em que Leila Pereira detonou o empresário na CPI sobre manipulação de resultados, que ocorreu em Brasília. A mandatária do Verdão também disse que o dono do Botafogo não tinha provas.

John Textor e Leila Pereira trocam acusações em relação ao Brasileirão 2023 (Fotos: AGIF)

O norte-americano também disparou contra o senador Jorge Kajuru por conta das investigações. O mandatário afirmou que o político buscou apenas 15 minutos de fama e que o representante de Goiás era palmeirense.

- Senador Kajuru, seus 15 minutos de fama já acabaram. E tudo o que aprendemos sobre a sua investigação de manipulação de resultados em benefício do Palmeiras é que você é um palmeirense por toda a vida. Problemas sérios precisam de pessoas sérias. De que lado da história você fica? - disse Textor.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nas oitavas de final da Libertadores, em agosto. No entanto, a disputa nos bastidores entre os cartolas dos dois clubes já começou e recebeu um novo capítulo na noite desta quarta-feira (5).