Dono do Botafogo, John Textor provoca Fluminense após vitória no Brasileirão

John Textor provocou o Fluminense após vitória do Botafogo, no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 22:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor provocou o Fluminense após a vitória de sua equipe na 27ª rodada do Brasileirão. Nas redes sociais, o empresário fez uma brincadeira com as cores do Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

- Hmmm. Luzes verdes e vermelhas e com um golaço surpresa nos acréscimos. Deve ser Natal - disse o norte-americano em publicação.

Com o triunfo sobre o Fluminense, o Botafogo chegou a 56 pontos e se mantém na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Restando apenas 11 rodadas para o fim da competição, o Alvinegro se aproxima do segundo título nacional de sua história.

Na quarta-feira (25), o Glorioso visita o São Paulo em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores. No jogo de ida, a equipe de Artur Jorge empatou em 0 a 0, no Estádio Nilton Santos.