Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 16:52 • Brasília (DF)

Leila Pereira criticou todas as falas de John Textor sobre o que envolve manipulação de jogos. Para a presidente do Palmeiras, nada do que o dono da SAF do Botafogo diz é verdade. Confira no player acima.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Leila Pereira criticou Textor na CPI da Manipulação dos Jogos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Kajuru, eu afirmo. Enquanto ele (John Textor) não provar o que está dizendo, é uma inverdade. Ele precisa provar o que diz. Até o momento eu não vi nenhuma prova do que ele alega. Como eu posso dizer que tem 1%? Não, para mim, nada do que ele fala é verdade, a partir do momento que ele não prova absolutamente nada. Se provar e demonstrar que houve manipulação, que o Palmeiras foi beneficiado, ok — afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras

- Mas ele não está falando só do Palmeiras - disse o senador Jorge Kajuru, do PSB-GO.

- Sim, mas ele atinge frontalmente a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não tenho dúvidas disso. Ele não provou absolutamente nada. Eu ataco toda um entidade, todo uma empresa. Por exemplo: "Olha, nessa empresa tem manipulação e corrupção. Mas onde? Não, vamos investigar. Não, você tem que dizer. Então está todo mundo em xeque? Essa é a minha preocupação. Ele fala, fala, fala e não comprova absolutamente nada. Então, eu afirmo, se ele não prova nada, tudo que ele fala é mentira - complementou Leila.

- Aí daqui há cinco anos vai se descobrir que houve um fato de manipulação de jogo. Aí o que o Textor falou é verdade? Isso não existe, ele tem que provar agora o que alega - finalizou a presidente do Palmeiras.

🤔 POR QUE LEILA PEREIRA FOI AO SENADO?

A presidente do Palmeiras foi ouvida como testemunha para responder os questionamentos de John Textor sobre manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro, inclusive, do Palmeiras. O convite foi feito pelo presidente da CPI, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Num primeiro momento, o encontro com Leila Pereira seria junto de Julio Casares, presidente do São Paulo. No entanto, as agendas não se casaram e a opção se tornou inviável.