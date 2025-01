Entenda como títulos de 2024 afetam o Botafogo na Copinha

O Botafogo será o primeiro carioca a estrear na Copinha 2025 já no primeiro dia de competição. Nesta quinta-feira (2), as principais promessas na base do Alvinegro entram em campo contra o Fast Clube, a partir das 21h30 (de Brasília), para dar o primeiro passo em busca de mais um título inédito para o clube.

Saiba quem é Kaique, promessa milionária do Botafogo na Copinha

Mercado da Bola: Botafogo inicia conversas por técnico brasileiro

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 acontece entre os dias 2 e 25 de janeiro, e o Glorioso compõe o Grupo 1 ao lado de Votuporanguense-SP, Fast Clube-AM e Floresta-CE, com sede em Votuporanga-SP, e neste ano, terá uma mudança no planejamento.

Ao conquistar o título inédito da Libertadores e o Brasileirão logo na sequência, a equipe principal estendeu sua temporada para a disputa da Copa Intercontinental, em Doha, no Catar. Por conta da longa trajetória vitoriosa de 2024, a reapresentação do time acontecerá depois do início do Campeonato Carioca. Assim, os primeiros jogos do Estadual serão disputados por um grupo de atletas que disputou recentemente o Brasileiro Sub-23 e por jovens do Sub-20, além de jogadores que retornam de empréstimo.

Desta maneira, para a Copinha, os atletas que entram em campo contra o Fast Clube, terá por sua maioria de jogadores mais jovens da categoria Sub-17, semifinalistas do Brasileirão, e atletas em primeiro ano de Sub-20, campeões do Torneio OPG.

Os jogadores que disputarão o Campeonato Carioca se apresentam no CT Lonier nesta quinta-feira (2) para iniciar a preparação. Sob o comando de Carlos Leiria (Treinador do Sub-20), o grupo irá disputar as cinco primeiras rodadas do Estadual.

Posteriormente, no dia 14 de janeiro, o elenco principal alvinegro voltará às atividades com a reapresentação marcada também para o CT Lonier. A equipe terá duas semanas de preparação até o clássico contra o Fluminense, válido pela sexta rodada do Carioca, e depois terá o primeiro grande objetivo do ano contra o Flamengo na decisão da Supercopa Rei do Brasil, no dia 2/2, em Belém-PA.

Confira a lista de inscritos

Goleiros: Cristiano (2005), Joaquim (2006), Luiz Fabiano (2005); Zagueiros: Kauã Branco, (2006), Maquinhos (2007), Paulo Gustavo (2005), Pimenta (2006), Ryan (2005); Laterais-esquerdos: João Pedro (2006), Kaique Pereira (2007), Lucyo (2006); Laterais-direitos: Felipe Januário (2007), Kauê Leonardo (2005), Rodrigo Guet (2006); Volantes: Josimar (2005), Justino (2006), Kaio Santos (2006), Murilo (2005) Meias: Bernardo Valim (2006), Caio Valle (2007), Cauã Zapellini (2007), Charles (2004), Lucas Camilo (2006); Atacantes: Iago (2007), Kayky Silva (2006), Kauan Toledo (2006), Kayke (2006), Lucas Santos (2005), Rafael Lobato (2006), Weliton (2005).

Jogos do Botafogo na fase de grupos

02/01 - Botafogo x Fast Clube-AM - 21h30 | Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv

- x Fast Clube-AM - 21h30 | Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv 05/01 - Floresta-CE x Botafogo - 19h | Arena Plínio Marin | Transmissão: CazéTV

- Floresta-CE x - 19h | Arena Plínio Marin | Transmissão: CazéTV 08/01 - Votuporanguense-SP x Botafogo -19h | Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv

