Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 25/09/2024 - 14:33 • Rio de Janeiro

O Botafogo decide uma vaga para as semifinais da Libertadores contra o São Paulo no Morumbis nesta quarta-feira (25). O primeiro jogo acabou em 0 a 0 no Nilton Santos e precisa de uma vitória simples para conseguir a classificação. O cenário atual não é novidade para os torcedores, e nem para Gatito Fernández.

O goleiro é o único remanscente da campanha de 2017. Na ocasião, o Glorioso havia superado quatro campeões da Libertadores até enfrentar o Grêmio nas quartas de final. Gatito Fernández era titular absoluto e peça fundamental no elenco. Contra o Olimpia, o paraguaio pegou três pênaltis e garantiu a vaga na fase de grupos. Relembre a campanha:

Há sete anos atrás, o Botafogo era outro, tanto dentro quanto fora de campo. Pelo Campeonato Brasileiro, o clube tinha acabado de vencer o Santos por 2 a 0 pela 24ª rodada e alcançava a sétima posição na tabela, com 37 pontos.

Em seguida, precisava vencer um time brasileiro fora de casa pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Naquele caso, o Grêmio. Assim como em 2024, a primeira partida acabou em empate sem gols no Nilton Santos.

O primeiro tempo foi de chances claras para ambos os times. Gatito Fernández precisou trabalhar, mas conseguiu garantir o empate na etapa inicial. Apesar da pressão gremista, o Glorioso conseguiu responder rapidamente no contra-ataque. No segundo tempo, a história foi outra. Igor Rabello cometeu falta, Edilson cobrou e Barrios, na segunda trave, mandou para o gol.

Agora, o Botafogo terá a chance de escrever uma nova história na competição. Gatito Fernández desempenha outra papel no time de Artur Jorge. A voz na experiência e o mais interessado em buscar uma redenção daquela noite de Libertadores.

O jogador está há sete anos no clube, e tem contrato até o fim do ano. O paraguaio recebeu algumas sondagens para transferência já na janela anterior, o Vitória foi um dos times, mas preferiu ficar no Botafogo mesmo hoje sendo opção ao John. Por tudo que passou no clube e pela liderança, é visto internamente como peça fundamental nesta reta final de temporada.

Atuações de destaque, especialmente na hora de defender pênaltis, deram uma segurança mais do que necessária ao Botafogo. Com Gatito sob as traves e na marca da cal, ajudou o clube na campanha de 2017 e a conquistar o Campeonato Carioca de 2018.

O Botafogo entra em campo a partir das 21h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (25) em busca de uma vitória simples para avançar às semifinais no Morumbis. Artur Jorge deve repetir a escalação da partida de ida.