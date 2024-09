Rafael e John fazem duelo à parte por vaga na Seleção Brasileira em São Paulo x Botafogo

John e Rafael fazem duelo particular em São Paulo x Botafogo, na Libertadores (Fotos: Vitor Silva/Botafogo e Miguel Schincariol/São Paulo FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 12:19 • Rio de Janeiro (RJ)

No jogo de volta das quartas de final da Libertadores entre São Paulo e Botafogo, Rafael e John fazem um duelo à parte em busca de uma vaga na Seleção Brasileira. E o confronto na competição continental pode servir como uma espécie de tira-teima para o técnico Dorival Júnior.

Em suas primeiras convocações, o comandante optou por chamar o arqueiro do Tricolor, que chegou a participar da disputa da Copa América. No entanto, Rafael perdeu sua vaga nos jogos contra Equador e Paraguai, uma vez que Alisson, Ederson e Bento estavam saudáveis.

Ainda assim, o jogador é um nome de confiança de Dorival Júnior por conta da parceria entre os dois no São Paulo, em 2023. O goleiro foi peça chave e decisiva na campanha que culminou com a conquista do título da Copa do Brasil na temporada passada.

Por outro lado, John é uma das surpresas da pré-lista do comandante para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O atleta vem fazendo um grande ano com o Botafogo, que lidera o Brasileirão e faz uma de suas melhores campanhas na Libertadores.

No último dia 14 de setembro, o arqueiro do Alvinegro conseguiu superar uma marca negativa e defendeu seu primeiro pênalti na carreira cobrado por Romero, do Corinthians. Anteriormente, o jogador havia sofrido gols em 10 cobranças.

Com o empate no jogo de ida realizado no Nilton Santos por 0 a 0, São Paulo e Botafogo decidem uma vaga na semifinal no MorumBIS. Em caso de nova igualdade no marcador, o duelo será resolvido nas cobranças de pênaltis, em que Rafael e John podem se tornar os protagonistas da noite.